В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»
Экспозиция посвящена событиям специальной военной операции, героям, кто с честью и достоинством выполнял и выполняет свой воинский долг по защите нашей Родины, жителям района, отправляющим гуманитарные грузы в зону боевых действий.
На выставке представлены фотографии, личные вещи бойцов, обмундирование, фрагменты снарядов, части БПЛА и многое другое.
В прошлом году в музее открыли выставочный проект, рассказывающий о наших земляках – участниках специальной военной операции.
В основу экспозиции вошли материалы, предоставленные Советом ветеранов в/ч 40218, Энгельсским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», волонтёрской группы «Быстро и вкусно для Победы». Особое внимание гостей музея привлекают личные вещи военнослужащих, переданные их семьями.
Напомним, губернатор Роман Бусаргин поставил задачу открыть во всех районах филиалы музея СВО.