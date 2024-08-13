«Усадьба Фест» пройдет в Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского

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18 августа в Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского пройдет фестиваль «Усадьба Фест», который будет посвящен любимым и самым вкусным православным праздникам - Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.На территории городской усадьбы XIX века пройдет театрализованная экскурсия. Гости смогут познакомиться с настоящим пасечником, узнать о его секретах, увидеть атрибуты пчеловодства, так же принять участие в увлекательных играх.«Программа фестиваля будет интересна как детям, так и взрослым. После знакомства с традициями праздника и путешествия по усадьбе приглашаем вас на чаепитие. Вы сможете насладиться вкусным травяным чаем из самовара, угоститься медом, орехами, а так же яблоками, собранными на усадьбе. Вход свободный», - отметили организаторы.