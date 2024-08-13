Жители Саратовской области могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»

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Первый в России образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0». Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября.Жители Саратовской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» с 2020 года: в первых трех сезонах участниками стали 1594 жителя региона, 32 из них объявлены финалистами и один вошел в число победителей конкурса для авторов полезного контента.В 2024 году 258 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ». Теперь для всех жителей Саратовской также области открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».Конкурсантам предстоит выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира, каждую из которых представит крупная организация-партнер. Участвовать могут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным тематикам и отраслям. Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России. Участие на всех этапах конкурса бесплатное без возрастных ограничений.Призовой фонд конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей.На протяжении двух месяцев участники должны выполнить медиа-задачи, которые поставит партнер. Важно, что для успешного выполнения кейс-заданий на конкурсных этапах проект «ТопБЛОГ» приготовил для участников образовательные блоки, которые помогут проанализировать свою целевую аудиторию, создать цепляющий и интересный контент, правильно продвинуть посты в социальных сетях, заполучив наибольшие охваты и положительные отклики.Победители трека «Спецноминации 2.0» будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке и получат награду и официальный статус победителя четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей».