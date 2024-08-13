Для старинного здания детской больницы утвердили предмет охраны

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Установлен предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус детской больницы» в Саратове на улице Большая Горная, 100 (угол с улицей Соколовая, 97).Строили больницу на средства и по завещанию Дарьи Поздеевой. В 1895 году душеприказчик приобрел место. На следующий год архитектор Владимир Владыкин подготовил проект. В 1897 году больница выстроена вчерне (то есть возведены стены и сделана крыша, вставлены окна и двери), к осени 1899 года здание было закончено и началось его оборудование.Предметом охраны исторического здания стали фасады в технике открытого кирпича и неорусском стиле. В том числе в документе описаны карниз с зубчиками и кессонами, орнаментированные пилястры, аттики с парапетными тумбами, шатровые башенки, изразцы на фасадах и многое другое. Эти элементы должны быть сохранены собственником при проведении работы и содержании объекта культурного наследия.