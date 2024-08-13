В Ночь кино смотрим лучшие российские фильмы бесплатно

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- Приближается Всероссийская акция «Ночь кино», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В регионе участниками акции стали 60 площадок. В Саратове акция пройдет на шести площадках, одной из которых стал Саратовский областной Дом работников искусств.В Саратовском областном Доме работников искусств в ночь с 24 на 25 августа будут показаны два самых кассовых фильма последних двух лет.«По щучьему велению» (6+, реж. А. Войтинский) – адаптация всеми любимой с детства сказки.«Сто лет тому вперед» (12+, реж. А. Андрющенко) - еще одна лента, вдохновленная литературным источником, основанная на повести Кира Булычева.Соборная, 18. Большой зал. Вход на показы свободный.