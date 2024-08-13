13 августа 2024 ВТОРНИК
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16:04 | 12 августа
Саратовские медики и сотрудники областного минздрава собрали гуманитарный груз для прифронтового госпиталя
15:00 | 12 августа
В Духовницком районе прошёл межрегиональный фестиваль казачьей культуры
14:00 | 12 августа
Жителей Саратовской области приглашают к участию в «Дизайн-марафоне»
12:54 | 12 августа
Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"
12:47 | 12 августа
В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»
12:46 | 12 августа
В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»
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«Усадьба Фест» пройдет в Музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского
11:00 | 12 августа
Жители Саратовской области могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»
10:00 | 12 августа
Для старинного здания детской больницы утвердили предмет охраны
09:00 | 12 августа
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В Ночь кино смотрим лучшие российские фильмы бесплатно

Новости / Культура
В Ночь кино смотрим лучшие российские фильмы бесплатно

- Приближается Всероссийская акция «Ночь кино», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В регионе участниками акции стали 60 площадок. В Саратове акция пройдет на шести площадках, одной из которых стал Саратовский областной Дом работников искусств.

В Саратовском областном Доме работников искусств в ночь с 24 на 25 августа будут показаны два самых кассовых фильма последних двух лет.

«По щучьему велению» (6+, реж. А. Войтинский) – адаптация всеми любимой с детства сказки.

«Сто лет тому вперед» (12+, реж. А. Андрющенко) - еще одна лента, вдохновленная литературным источником, основанная на повести Кира Булычева.

Соборная, 18. Большой зал. Вход на показы свободный.