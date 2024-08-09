«УМНИКАМ» дадут по 1 млн рублей

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Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на конкурс «УМНИК-Фотоника-2024».Конкурс ориентирован на поддержку проектов молодых ученых в области фотоники, радиофотоники и оптоэлектроники, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.Поддержка начинающих предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям:1. Материалы для производства изделий фотоники и оптоэлектроники;2. Элементная база для фотоники и оптоэлектроники;3. Волоконные и интегрально-оптические датчики и средства измерения, контроля физических параметров (кроме параметров движения);4. Волоконные и интегрально-оптические датчики систем управления движением, в том числе для беспилотных авиационных систем;5. Технологическое оборудование для производства элементов и устройств волоконной и интегральной оптики, оптоэлектроники;6. Устройства агробиофотоники.После отбора лучшие проекты получат грант в размере 1 млн рублей. Объем средств, предоставляемых получателю гранта, составляет 800 тыс. рублей, научному руководителю - 200 тыс. рублей.В конкурсе могут принимать участие заявители в возрасте от 18 до 35 лет включительно.Заявки принимаются до 16 сентября 2024 года.Подать заявку можно онлайн через систему АС Фонд-М: https://online.fasie.ru.Более подробную информацию, а также консультационную помощь в оформлении заявки можно получить у сотрудников регионального представительства Фонда содействия инновациям в Саратовской области по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.