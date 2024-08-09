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Социальные предприниматели могут пройти бесплатное обучение

Новости
Социальные предприниматели могут пройти бесплатное обучение



С 13 по 16 августа в Саратовской области пройдет обучающий акселератор для субъектов малого и среднего предпринимательства «Социальное предпринимательство». Программа организована Центром «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития области.

«Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» социальные предприниматели получат возможность усовершенствовать свои проекты, разработать стратегию их развития, получить консультации экспертов и опытных предпринимателей в сфере социального бизнеса», – отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

В рамках акселератора будут обсуждаться основы и принципы социального предпринимательства, формирование команды, маркетинговая стратегия, разработка бизнес-идей, источники финансирования, финансовое и юридическое обеспечение деятельности.

В последний день обучения состоится практикум-встреча, на котором участники под руководством экспертов детально обсудят особенности их бизнеса и найдут новые точки роста для него.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://lp.synergy.online/accelerator-caratov2024.