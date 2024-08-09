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Молодые ученые могут получить 1 млн рублей

Новости
Молодые ученые могут получить 1 млн рублей

Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на конкурс «УМНИК-Фотоника-2024».

Конкурс ориентирован на поддержку проектов молодых ученых в области фотоники, радиофотоники и оптоэлектроники, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Поддержка начинающих предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.

Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям:
1. Материалы для производства изделий фотоники и оптоэлектроники;
2. Элементная база для фотоники и оптоэлектроники;
3. Волоконные и интегрально-оптические датчики и средства измерения, контроля физических параметров (кроме параметров движения);
4. Волоконные и интегрально-оптические датчики систем управления движением, в том числе для беспилотных авиационных систем;
5. Технологическое оборудование для производства элементов и устройств волоконной и интегральной оптики, оптоэлектроники;
6. Устройства агробиофотоники.

После отбора лучшие проекты получат грант в размере 1 млн рублей. Объем средств, предоставляемых получателю гранта, составляет 800 тыс. рублей, научному руководителю - 200 тыс. рублей.

В конкурсе могут принимать участие заявители в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Заявки принимаются до 16 сентября 2024 года онлайн через систему АС Фонд-М: https://online.fasie.ru.

Более подробную информацию, а также консультационную помощь в оформлении заявки можно получить у сотрудников регионального представительства Фонда содействия инновациям в Саратовской области по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.