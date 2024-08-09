Саратовский педагог поборется за победу во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям-2024»

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Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходит в 20-й раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей.По итогам федерального заочного этапа в финал вышли 90 участников из 42 регионов Российской Федерации. От Саратовской области финалистом стал Алексей Фролов, педагог центра дополнительного образования для детей г. Саратова.Теперь Алексею Сергеевичу предстоит побороться за победу на финальных испытаниях, которые пройдут в очном формате с 23 по 27 сентября 2024 года в городе Уфа Республики Башкортостан.