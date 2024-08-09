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На Набережной Космонавтов высаживают розы на спуске со стороны улицы Некрасова

Новости
На Набережной Космонавтов высаживают розы на спуске со стороны улицы Некрасова

На спуске улицы Некрасова специализированная организация по благоустройству приступила к высадке роз на клумбы.

Напомним, весной текущего года к заместителю министра строительства и ЖКХ области, главному архитектору области Анастасии Пузановой обратилась представительница общественности с вопросом организации розариев на Набережной Космонавтов. Силами управления градорегулирования и архитектуры министерства совместно с одной из компаний по озеленению и благоустройству были разработаны проекты оформления клумб.

Эскизный проект выбрали жители в ходе опроса, проведенного областным минстроем.

«Совсем скоро посаженные маленькие кустики превратятся в красивые кустовые розы разных цветов, которые будут радовать глаз прохожих. Отмечу, что все саженцы из наших местных питомников. Это дает больше гарантии, что они приживутся. В почву добавлены необходимые удобрения для подпитки растений. Высаженные цветы уже обработали специальным составом, чтобы защитить растения от вредителей», - рассказала Анастасия Пузанова.