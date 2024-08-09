На Набережной Космонавтов высаживают розы на спуске со стороны улицы Некрасова

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На спуске улицы Некрасова специализированная организация по благоустройству приступила к высадке роз на клумбы.Напомним, весной текущего года к заместителю министра строительства и ЖКХ области, главному архитектору области Анастасии Пузановой обратилась представительница общественности с вопросом организации розариев на Набережной Космонавтов. Силами управления градорегулирования и архитектуры министерства совместно с одной из компаний по озеленению и благоустройству были разработаны проекты оформления клумб.Эскизный проект выбрали жители в ходе опроса, проведенного областным минстроем.«Совсем скоро посаженные маленькие кустики превратятся в красивые кустовые розы разных цветов, которые будут радовать глаз прохожих. Отмечу, что все саженцы из наших местных питомников. Это дает больше гарантии, что они приживутся. В почву добавлены необходимые удобрения для подпитки растений. Высаженные цветы уже обработали специальным составом, чтобы защитить растения от вредителей», - рассказала Анастасия Пузанова.