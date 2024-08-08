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В Саратовском университете открылась Школа для молодых учителей

Новости
В Саратовском университете открылась Школа для молодых учителей


Летняя школа для молодых учителей собрала в СГУ имени Н.Г. Чернышевского 90 педагогов региона. В этом году тема форума – «Молодой учитель в условиях стандартизации и индивидуализации образования».

«В третий раз мы собираем здесь молодых учителей, работающих в Саратове, Энгельсе, Саратовской области, – тех, кто пришёл к нам впервые, и неоднократных участников проекта. Каждый раз мы составляем совершенно новую программу, приглашаем преподавателей, которые каждый год меняют темы своих выступлений, и новых спикеров. Уверена, с каждым из них вам посчастливится познакомиться в течение этих дней», - приветствовала участников руководитель приоритетных проектов и программ СГУ Елена Елина.

Участников ждут деловые игры, мастер-классы, лекции. Участникам предстоит подготовить и презентовать образовательные проекты. По итогам обучения педагоги получат удостоверения установленного образца о повышении квалификации.