В Саратовском университете открылась Школа для молодых учителей

просмотров: 64

Летняя школа для молодых учителей собрала в СГУ имени Н.Г. Чернышевского 90 педагогов региона. В этом году тема форума – «Молодой учитель в условиях стандартизации и индивидуализации образования».«В третий раз мы собираем здесь молодых учителей, работающих в Саратове, Энгельсе, Саратовской области, – тех, кто пришёл к нам впервые, и неоднократных участников проекта. Каждый раз мы составляем совершенно новую программу, приглашаем преподавателей, которые каждый год меняют темы своих выступлений, и новых спикеров. Уверена, с каждым из них вам посчастливится познакомиться в течение этих дней», - приветствовала участников руководитель приоритетных проектов и программ СГУ Елена Елина.Участников ждут деловые игры, мастер-классы, лекции. Участникам предстоит подготовить и презентовать образовательные проекты. По итогам обучения педагоги получат удостоверения установленного образца о повышении квалификации.