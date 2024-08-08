На ярмарке вакансий для участников СВО предложили 150 рабочих мест

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В региональном фонде «Защитники Отечества» прошла очередная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Свои вакансии предоставили восемь организаций.Участникам ярмарки предложили вакансии операторов и наладчиков станков с ЧПУ, фрезеровщиков и токарей с возможностью зарабатывать до 120 тысяч рублей.Одно из швейных предприятий готово принять операторов швейного оборудования с зарплатой от 45 до 120 тысяч и учеников швеи с зарплатой от 20 тысяч рублей.Заработную плату от 60 тысяч рублей специалисту по охране труда, от 45 тысяч – разнорабочему готова предложить компания, занимающаяся продажами в сельскохозяйственной сфере.«С начала года совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» мы провели уже 26 мероприятий – это «социальные» гостиные, круглые столы, специализированные ярмарки вакансий. Помимо трудоустройства наши специалисты консультируют по вопросам временной занятости, профессионального обучения и дополнительного образования. Эта работа также проводится в территориальных центрах занятости всего региона», – рассказала директор областного центра занятости Елена Соболева.