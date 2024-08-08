О саратовских участниках СВО расскажет онлайн музей

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В муниципалитетах активно ведется работа по созданию музейных экспозиций, посвященных специальной военной операции. Активную роль в этом играют общественные организации, которые в том числе получают гранты на проведение данной работы в рамках областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций. Об этом на рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов рассказала министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.В качестве примера министр привела проект «Музей истории СВО в онлайн», который будет реализовывать «Российский союз ветеранов Афганистана и СВО». В рамках проекта планируется разработать сайт, содержащий материалы о саратовцах – участниках СВО, Героях Российской Федерации, общественных организациях, ведущих волонтерскую деятельность.Ершовская районная организация ветеранов получила поддержку на реализацию проекта «Музей героев СВО - На переломе эпох». По итогам будет создана экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции из Ершовского района.В целом, по словам министра, общественные организации сегодня все чаще выступают с инициативой реализации социальных проектов военно-патриотической направленности. В рамках областного конкурса грантов, который проводился в текущем году, по грантовому направлению «Деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан» было подано 32 заявки, а победителями стали 23 проекта - это почти каждый третий проект, получивший финансирование.В рамках совещания представители муниципалитетов поделились успешными практиками функционирования музеев, а также рассказали о запланированной работе по наполнению экспозиций.Напомним, поручение о создании во всех муниципалитетах филиалов музея специальной военной операции дал главам районов губернатор Роман Бусаргин.