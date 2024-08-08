Новая спортивная база для саратовских спортсменов - гарантия будущих успехов

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Традиционно саратовские спортсмены показываютвысокие результаты на первенствах и чемпионатах России,международных соревнованиях по спортивным единоборствам. Более 50 человек входят в состав сборных команд России.Так, победитель международных Игр БРИКС, многократный победитель различных международных и всероссийских соревнований, одна из сильнейших каратисток страны, мастер спорта России по каратэ Александра Мешкова поделилась ожиданиями от строительства нового спортивного объекта:"С каждым годом число спортсменов, занимающихся единоборствами, стремительно растет и каждому нужно хорошее место для самореализации и совершенствования своих способностей. И этот дворец даст нам такую возможность! Я и все спортсмены Саратовской области хотим выразить благодарность губернатору области Роману Бусаргину за поддержку нашей общей инициативы".Отметим, в новом спортивном центре планируется организация тренировочного процесса по боксу, самбо, карате, кикбоксингу и другим единоборствам.