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Саратовским мамам помогут открыть собственный бизнес

Новости
Саратовским мамам помогут открыть собственный бизнес


23-27 сентября в Саратовской области пройдет федеральная программа «Мама-предприниматель», которая реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Минэкономразвития РФ, министерство экономики Саратовской области и региональный центр «Мой бизнес».

В программе могут принять участие женщины, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в декретном отпуске, в том числе женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери.

Программа подразумевает бесплатное обучение с полным погружением в деловую среду. Образовательный курс разработан с учетом востребованных бизнес-направлений. Будущих предпринимательниц научат генерировать идеи, строить бизнес-планы, сегментировать и понимать целевую аудиторию, а также основам маркетинга и менеджмента. Занятия будут проводиться в очном формате на базе Центра «Мой бизнес».

В результате прохождения обучающей программы участницы смогут сгенерировать бизнес-идею и разработать план по ее реализации. Финальный день программы будет посвящен защите бизнес-идей, разработанных в процессе прохождения тренингов. Автор лучшего проекта получит грант в размере 100 000 рублей.

В областном минэке также напомнили, что регистрация в программе доступна на сайте: мамапредприниматель.рф