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Минстрой области выдал 258 именных свидетельств на приобретение жилья детям-сиротам

Новости
Минстрой области выдал 258 именных свидетельств на приобретение жилья детям-сиротам

В прямом эфире министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов и председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики регпарламента Александр Бурмак рассказали жителям об обеспечении жильем детей-сирот.

«В текущем году минстроем области заключены госконтракты на участие в долевом строительстве 94 жилых помещений в Балашове, Петровске, Аткарске, Энгельсе, Вольске, Саратове, в также в поселке Дубки. Выдано 258 именных свидетельств, заключено 123 договора спецнайма, получено 128 определений суда о предоставлении выплат на приобретение жилья», - рассказал Соколов.

Министр подробно рассказал и об отличии именного свидетельства от соцвыплаты.

Так, право на получение свидетельства имеют дети-сироты, включённые в региональный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилплощадью, достигшие возраста 21 года и не имеющие судебного решения о предоставлении жилого помещения.

Если у сирот, достигших возраста 18 лет, имеются судебные решения о предоставлении жилого помещения, они вправе заменить способ его исполнения с предоставления жилого помещения по договору найма на получение соцвыплаты на приобретение жилья. Для этого необходимо заключение мирового соглашения в министерстве.