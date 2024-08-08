Саратовская область стала лидером по количеству заявок на участие в проекте «Флагманы

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образования»Подведены итоги заявочной кампании на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На официальном сайте зарегистрировались более 88000 человек из всех регионов страны. 4526 участников представляют Саратовскую область, из них 2% студентов, 16% управленцев в сфере образования и 82% педагогов.Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента России Владимира Путина «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.«Ценно, что ежегодно десятки тысяч человек из всех 89 регионов России чувствуют потребность в профессиональном и карьерном развитии и становятся частью сообщества «Флагманы образования». Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения, как доказавшие свою экспертность профессионалы, – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – В числе регионов-лидеров по количеству заявок на регистрацию в проект – Саратовская область (более 4 500 участников), Курская область (более 3 500 участников), Краснодарский край (более 3 200 участников), Волгоградская и Свердловская области (более 3 000 участников)».Одним из ключевых мероприятий проекта «Флагманы образования» является одноименный профессиональный конкурс, нацеленный на карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Первый этап конкурса стартовал 2 августа – это дистанционная комплексная оценка уровня надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Он будет доступен по 11 августа. По итогам оценки будут сформированы рейтинги полуфиналистов среди управленцев и педагогов в каждом субъекте Российской Федерации, а студенты выйдут сразу в финал, который состоится в октябре.Для управленцев и педагогов региональные полуфиналы пройдут в очной форме в октябре. Уровень профессиональных знаний и универсальных компетенции эксперты оценят у участников за счет индивидуальных и групповых конкурсных заданий. Финал конкурса состоится в ноябре. Участники получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях