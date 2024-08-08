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Президент наградил саратовского участника СВО медалью Суворова

Новости
Президент наградил саратовского участника СВО медалью Суворова


Михаил К. из Екатериновского района удостоен государственной награды. За личное мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях, военнослужащего отметили медалью Суворова.

Как сообщила в социальной сети «ВКонтакте» депутат регионального парламента Ирина Колесникова, Михаилу 35 лет, он родился и вырос в селе Крутояр Екатериновского района.

Указ о награждении младшего сержанта подписал Президент РФ Владимир Путин.

О службе в Вооруженных силах Михаил мечтал со школьной скамьи. После окончания учебного заведения он прошел строгий отбор в погранвойска и отправился служить в Дальневосточный полк полной боевой готовности.

Получив навыки и подготовку на службе армии, Михаил принял решение участвовать в СВО. Сейчас он вместе с боевыми товарищами плечом к плечу мужественно защищают Родину.
Дома его ждет семья, которая им гордится и поддерживает.