Заключен контракт с подрядной организацией, которая будет выполнять благоустройство набережной в районе моста Победы

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Контракт заключен с ООО «Поволжьестройинвест». Отмечу, что ранее было объявлено три электронных аукциона, но ни одна строительная организация не заявилась. Поэтому было принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Проектным решением набережная будет поделена на 6 функциональных зон:- транзитная зона – это устройство пешеходных и велосипедных дорожек с освещением, установкой элементов навигации и велопарковкой;- игровая зона, которая включит в себя детскую площадку разновозрастных групп, зоны для игры в петанк и площадку для игры с собаками;- спортивная зона будет состоять из баскетбольной площадки, памп-трека, площадки для игры в бадминтон, волейбол, настольный теннис;- событийная зона включит в себя событийную площадь, амфитеатр на склоне и амфитеатр под мостом;- ландшафтно-рекреационная зона будет состоять из прогулочной тропы у воды, зоны для пикников, качелей у воды и смотровой площадки;- парковочная зона запланирована с противоположной стороны от разделяющей дороги. Она не будет мешать остальным функциональным зонам набережной.Зона отдыха будет оснащена системой видеонаблюдения, дренажной системой по краю склона для поглощения ливневых стоков и устройством системы полива.Отмечу, что выполнить все работы до наступления морозов не получится. Важно провести благоустройство качественно, чтобы люди долгое время могли наслаждаться прогулками по новой набережной. Поэтому контракт двухгодичный. Закончить благоустройство подрядной организации необходимо до 30 июня 2025 года. Проект по строительству набережной, инициированный спикером Госдумы Вячеславом Володиным, важный и долгожданный для балаковцев, поэтому нам необходимо осуществлять общественный контроль вместе с жителями. Вместе с представителями СМИ и общественностью будем выезжать на объект и следить за всеми этапами строительства.