Машинист и охранник ЧОП: в пункте отбора рассказали, кто заключил контракт на 1,3 млн рублей

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В Саратове прошла очередная отправка жителей области, подписавших контракты с Минобороны РФ. Военнослужащие прибудут в полк подготовки, где пройдут обучение сроком от 14 до 30 дней, в зависимости от специальности. Затем бойцы поступят в действующие воинские подразделения для несения службы.По словам заместителя начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Саратова Дмитрия Дудакова, к ним приходят как военнослужащие со стажем, имеющие опыт службы в горячих точках, так и жители области, ранее отправлявшиеся в зону СВО в качестве добровольцев.Житель Саратова Сергей срочную службу проходил в артиллерийских войсках. Работал машинистом. Рассказал, что сейчас в зоне СВО находятся его родные и друзья, поэтому и решил тоже заключить контракт.Еще один контрактник - Иван из Вольска работал в ЧОПе. Свое решение поступить на контрактную службу объяснил желанием помочь Родине и товарищам.Контрактную службу жители области могут выбрать вместо срочной службы в армии, как это сделал саратовец Дмитрий. Молодой человек планируют продолжить династию и стать военным.Напомним, согласно новому указу Президента Владимира Путина граждане, которые заключат контракт до конца года, получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей.Кроме того, по инициативе губернатора Романа Бусаргина увеличена до 500 тысяч рублей региональная выплата. Ее смогут получить те, кто с 1 августа по 30 сентября заключит в Саратовской области контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.Так, от 1 млн 300 тыс. рублей получат жители региона за первый месяц службы.От 3 млн 500 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.Подробнее узнать о службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рфПо всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.