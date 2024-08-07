Премию по решению губернатора работники социальной сферы получат до конца августа
Более 3 тысяч работников социальных учреждений Саратовской области получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей по итогам работы за 2023 год. Такое решение принял глава региона Роман Бусаргин.
«Премирование коснется и специалистов социозащитных учреждений, направлениями деятельности которых являются помощь семьям с детьми, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Это социально-реабилитационные центры, центры социальной помощи семье и детям, учреждения социальной поддержки населения, реабилитационные центры для детей и подростков. Выплата премии будет произведена до конца месяца», – рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.
«Очень хорошо, что власть продолжает поддерживать работников социальной сферы. Принятое губернатором решение окажет поддержку сотрудникам отрасли, каждодневный труд которых посвящен работе с людьми. Это очень ответственный и непростой труд, требующий полной самоотдачи. На заявленную инициативу губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии уже поступают положительные отклики», – отметила член Общественной палаты Саратовской области, председатель общественного совета при министерстве Татьяна Топилина.
«Премирование коснется и специалистов социозащитных учреждений, направлениями деятельности которых являются помощь семьям с детьми, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Это социально-реабилитационные центры, центры социальной помощи семье и детям, учреждения социальной поддержки населения, реабилитационные центры для детей и подростков. Выплата премии будет произведена до конца месяца», – рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.
«Очень хорошо, что власть продолжает поддерживать работников социальной сферы. Принятое губернатором решение окажет поддержку сотрудникам отрасли, каждодневный труд которых посвящен работе с людьми. Это очень ответственный и непростой труд, требующий полной самоотдачи. На заявленную инициативу губернатора Романа Бусаргина о выплате единовременной премии уже поступают положительные отклики», – отметила член Общественной палаты Саратовской области, председатель общественного совета при министерстве Татьяна Топилина.