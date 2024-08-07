7 августа 2024 СРЕДА
Новости
17:57 | 07 августа
Машинист и охранник ЧОП: в пункте отбора рассказали, кто заключил контракт на 1,3 млн рублей
14:00 | 07 августа
Премию по решению губернатора работники социальной сферы получат до конца августа
13:10 | 07 августа
Пушкинской карте помогает искусственный интеллект
12:00 | 07 августа
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»
11:00 | 07 августа
«Серебряные» волонтеры из Балакова презентовали грантовые кукольные спектакли
10:40 | 07 августа
Новый ФАП села Кипцы Екатериновского района готов к приему пациентов
09:45 | 07 августа
Для жителей Калининского района ввели новую выплату
20:23 | 06 августа
Конкурс грантов для СМИ будет проводиться по-новому
17:30 | 06 августа
Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей
17:00 | 06 августа
Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Пушкинской карте помогает искусственный интеллект

Новости
Пушкинской карте помогает искусственный интеллект


Школьники и учителя теперь могут найти мероприятия «Пушкинской карты» с помощью чат-бота.

- Удобный и быстрый поиск подходящих спектаклей, концертов, выставок и киносеансов появился в учебном профиле Сферум в VK (https://t.me/inside_vk) Мессенджере, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Чат-бот показывает актуальные подборки культурных событий в вашем регионе на ближайший период. Мероприятия можно детально изучить и тут же перейти на сайт для покупки билетов по Пушкинской карте.

Новый сервис использует искусственный интеллект и умеет запоминать выбор пользователя.