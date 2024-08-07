Пушкинской карте помогает искусственный интеллект

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Школьники и учителя теперь могут найти мероприятия «Пушкинской карты» с помощью чат-бота.- Удобный и быстрый поиск подходящих спектаклей, концертов, выставок и киносеансов появился в учебном профиле Сферум в VK (https://t.me/inside_vk) Мессенджере, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Чат-бот показывает актуальные подборки культурных событий в вашем регионе на ближайший период. Мероприятия можно детально изучить и тут же перейти на сайт для покупки билетов по Пушкинской карте.Новый сервис использует искусственный интеллект и умеет запоминать выбор пользователя.