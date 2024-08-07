7 августа 2024 СРЕДА
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Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

Новости
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»


Граждане России, достигшие 18 лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации могут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Традиция побеждать».

По итогам конкурса будут определены победители в 10 номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

Лучшие работы планируется разместить на российских товарах.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 30 сентября. Узнать условия участия и критерии оценки, а также заполнить заявку можно на сайте проекта.