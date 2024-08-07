«Серебряные» волонтеры из Балакова презентовали грантовые кукольные спектакли
В комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района реализуется проект специалиста учреждения Алины Лавиной «Кукольный театр «Сцена творчества», который выиграл грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты».
В июле волонтерская команда «артистов» показала свой спектакль детям из Луганской Народной Республики, а в начале августа сказки «Репка на новый лад» и «Пираты бородаты» увидели ребята из Оренбургской области, отдыхающие в социально-оздоровительном центре «Лазурный».
«Постановки от наших старших юные зрители смотрели с большим интересом. Мы увидели любопытство и радость в глазах детей и поняли, что наши старания находят у них живой отклик. После показа отряды представили нам свои названия и девизы. Такие проекты действительно объединяют поколения», – прокомментировали участники кукольного театра.
Напомним, проект «Кукольный театр «Сцена творчества» направлен на повышение интереса к театру кукол, развитие навыков ораторского искусства и написания сценариев у детей и взрослых, а также на создание новых форм воспитательной работы.
Деятельность «серебряных» волонтеров в центрах соцобслуживания населения поддерживается благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография».