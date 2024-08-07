«Серебряные» волонтеры из Балакова презентовали грантовые кукольные спектакли

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В комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района реализуется проект специалиста учреждения Алины Лавиной «Кукольный театр «Сцена творчества», который выиграл грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты».В июле волонтерская команда «артистов» показала свой спектакль детям из Луганской Народной Республики, а в начале августа сказки «Репка на новый лад» и «Пираты бородаты» увидели ребята из Оренбургской области, отдыхающие в социально-оздоровительном центре «Лазурный».«Постановки от наших старших юные зрители смотрели с большим интересом. Мы увидели любопытство и радость в глазах детей и поняли, что наши старания находят у них живой отклик. После показа отряды представили нам свои названия и девизы. Такие проекты действительно объединяют поколения», – прокомментировали участники кукольного театра.Напомним, проект «Кукольный театр «Сцена творчества» направлен на повышение интереса к театру кукол, развитие навыков ораторского искусства и написания сценариев у детей и взрослых, а также на создание новых форм воспитательной работы.Деятельность «серебряных» волонтеров в центрах соцобслуживания населения поддерживается благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография».