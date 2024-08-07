Для жителей Калининского района ввели новую выплату

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В Калининском районе граждане, заключившие контракт с Минобороны, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.Вопрос об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, в период с 1 августа по 30 сентября заключивших контракт о прохождении военной службы, рассмотрен на заседании Калининского районного Собрания.«Депутаты единогласно одобрили установление дополнительной меры поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту. Участие в СВО - это очень мужественный и ответственный шаг, достойный уважения. Сегодня важно обеспечить дополнительные гарантии для военнослужащих и их семей», – отмечает депутат Калининского районного Собрания Светлана Денисова.Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ об увеличении единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции до 400 тысяч рублей.Губернатор Роман Бусаргин принял решение об увеличении региональной единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, с 50 до 500 тысяч рублей.