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Конкурс грантов для СМИ будет проводиться по-новому

Новости

Утвержден порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в сфере средств массовой информации на территории Саратовской области.


С этого года оператором конкурсного отбора заявлено министерство информации и массовых коммуникаций области. Мы спросили профильного министра Александра Колоколова о нововведениях в конкурсе грантов для СМИ:


Тема поддержки региональных СМИ давно стала притчей во языцех. Как и в любом другом конкурсе, где есть победители и проигравшие, по его итогам высказываются полярные мнения. Как говорится, каждый доказывает свою правду, но для нас важны объективность и соблюдение норм закона. В этом году контрольные органы нас поправили, аргументировав тем, что принятие на себя функций оператора конкурса будет более эффективным. Практика выделения грантов СМИ через региональный Союз журналистов была пересмотрена”.
Глава ведомства отметил, что в этом году конкурс для региональных СМИ будет объявлять мининформ. – С учетом норм действующего законодательства в нем будут новеллы. Связаны они, прежде всего с тем, что сама процедура предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий требует неукоснительного исполнения определенных мер и процедур бюджетного процесса и системы отчетности.

Теперь участники конкурса наряду с информационным проектом социальной направленности должны будут представлять документы, подтверждающие понесенные затраты на реализацию проекта. Также к организациям предъявляются такие требования: не должно быть задолженности по выплате заработной платы, а размер среднемесячной заработной платы работников – не ниже минимальной зарплаты в Саратовской области.