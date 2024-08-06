Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей
Начисление произойдет в течение августа.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Средства на выплаты найдены из дополнительных источников финансирования. Считаю правильным направить деньги на это направление, потому что именно эти специалисты помогают попавшим в трудную ситуацию семьям, ухаживают за пожилыми гражданами, занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и не только", - подчеркнул глава региона.
Премия в размере 20 тысяч рублей за работу по итогам 2023 года будет выплачена более 3 тысячам работников государственных и муниципальных учреждений. Начисление произойдет в течение августа. В числе получателей - сотрудники центров социальной помощи «Семья», органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, соцзащиты, реабилитационных центров, патриотических клубов.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Средства на выплаты найдены из дополнительных источников финансирования. Считаю правильным направить деньги на это направление, потому что именно эти специалисты помогают попавшим в трудную ситуацию семьям, ухаживают за пожилыми гражданами, занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и не только", - подчеркнул глава региона.
Премия в размере 20 тысяч рублей за работу по итогам 2023 года будет выплачена более 3 тысячам работников государственных и муниципальных учреждений. Начисление произойдет в течение августа. В числе получателей - сотрудники центров социальной помощи «Семья», органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, соцзащиты, реабилитационных центров, патриотических клубов.