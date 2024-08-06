Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей

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Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Средства на выплаты найдены из дополнительных источников финансирования. Считаю правильным направить деньги на это направление, потому что именно эти специалисты помогают попавшим в трудную ситуацию семьям, ухаживают за пожилыми гражданами, занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья и не только", - подчеркнул глава региона.Премия в размере 20 тысяч рублей за работу по итогам 2023 года будет выплачена более 3 тысячам работников государственных и муниципальных учреждений. Начисление произойдет в течение августа. В числе получателей - сотрудники центров социальной помощи «Семья», органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, соцзащиты, реабилитационных центров, патриотических клубов.