6 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
20:23 | 06 августа
Конкурс грантов для СМИ будет проводиться по-новому
17:30 | 06 августа
Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей
17:00 | 06 августа
Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств
16:00 | 06 августа
Более 2 тыс. исследований провели в Советской районной больнице на новом оборудовании
15:13 | 06 августа
Саратовский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате России по пулевой стрельбе
14:00 | 06 августа
Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно
13:36 | 06 августа
Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять
12:22 | 06 августа
Саратовские предприниматели могут компенсировать затраты на лизинг
08:59 | 06 августа
В ЛНР прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»
18:00 | 05 августа
Контрактник из Ртищевского района одним из первых получит новые президентскую и губернаторскую выплаты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств

Новости
Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств


Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал создание в Заводском районе Саратова современного центра единоборств. Данную инициативу поддержали спортсмены и тренеры, представляющие наш регион на спортивной арене.

«Строительство нового спортивного центра обеспечит возможность сотням мальчишек и девчонок тренироваться в комфортных условиях под руководством опытных тренеров. Организация в одном пространстве тренировочной, восстановительной и зрительской зон будет способствовать настрою на достижение самых высоких результатов. Новое сооружение позволит принимать здесь спортивные мероприятия самого высоко уровня, такие как всероссийские соревнования, первенства и чемпионаты России», - отметил главный тренер сборной команды области по самбо Седрак Торосян.

Новый спортивный объект поможет решить задачи по увеличению числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и подготовке спортивного резерва, что обозначено в федеральном проекте «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В приоритете - повышение качества жизни людей, повышение удовлетворенности населения оказанием физкультурно-спортивных услуг.