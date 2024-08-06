Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств

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Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал создание в Заводском районе Саратова современного центра единоборств. Данную инициативу поддержали спортсмены и тренеры, представляющие наш регион на спортивной арене.«Строительство нового спортивного центра обеспечит возможность сотням мальчишек и девчонок тренироваться в комфортных условиях под руководством опытных тренеров. Организация в одном пространстве тренировочной, восстановительной и зрительской зон будет способствовать настрою на достижение самых высоких результатов. Новое сооружение позволит принимать здесь спортивные мероприятия самого высоко уровня, такие как всероссийские соревнования, первенства и чемпионаты России», - отметил главный тренер сборной команды области по самбо Седрак Торосян.Новый спортивный объект поможет решить задачи по увеличению числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и подготовке спортивного резерва, что обозначено в федеральном проекте «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В приоритете - повышение качества жизни людей, повышение удовлетворенности населения оказанием физкультурно-спортивных услуг.