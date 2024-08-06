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Более 2 тыс. исследований провели в Советской районной больнице на новом оборудовании

Новости
Более 2 тыс. исследований провели в Советской районной больнице на новом оборудовании


Оборудование получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед установкой рентген-аппарата и маммографа в кабинетах был произведен ремонт. С помощью нового рентген-аппарата было проведено 1800 исследований. На новом цифровом маммографе с начала этого года - порядка 500 исследований, в ходе которых было выявлено 160 патологий. Заболевания, выявленные на ранней стадии, будут вылечены быстрее и эффективнее без риска развития дальнейших осложнений.

«В программе модернизации участвуют 49 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области. В рамках программы происходит глобальное обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения всех уровней от первичного звена до высокотехнологичных центров. Программа – действенный механизм решения проблем здравоохранения, и проявление реальной заботы о жителях страны.

Решением Президента России Владимира Путина реализация программы модернизации будет продолжена. И это очень важно, поскольку материально-техническая база медицинских организаций все еще требует укрепления и обновления, особенно в сельской местности», - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.