Саратовский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате России по пулевой стрельбе

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В Ижевске прошел чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 22 регионов России.Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев, Анастасия Пантелеева, Елена Лоскутова, Евгений Удалов.По результатам последнего дня соревнований Сергей Малышев в упражнении П-6 (пневматический пистолет, 10 метров 40 выстрелов) занял 2 место.По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали 5 медалей - 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. В общекомандном зачете сборная области заняла 3 место.Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Марины Моисеевой.