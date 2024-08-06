Саратовский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате России по пулевой стрельбе
В заключительный день чемпионата России по пулевой стрельбе Сергей Малышев завоевал серебро
В Ижевске прошел чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 22 регионов России.
Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев, Анастасия Пантелеева, Елена Лоскутова, Евгений Удалов.
По результатам последнего дня соревнований Сергей Малышев в упражнении П-6 (пневматический пистолет, 10 метров 40 выстрелов) занял 2 место.
По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали 5 медалей - 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. В общекомандном зачете сборная области заняла 3 место.
Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Марины Моисеевой.
В Ижевске прошел чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 22 регионов России.
Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев, Анастасия Пантелеева, Елена Лоскутова, Евгений Удалов.
По результатам последнего дня соревнований Сергей Малышев в упражнении П-6 (пневматический пистолет, 10 метров 40 выстрелов) занял 2 место.
По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали 5 медалей - 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. В общекомандном зачете сборная области заняла 3 место.
Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Марины Моисеевой.