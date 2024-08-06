Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно

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Приходите проверить основные показатели своего здоровья и получить консультацию терапевта и узких специалистовВ августе «Поезд здоровья» побывает в восьми районах области. 8 августа - в Аткарском, 12 августа – в Вольском, 15 августа – в Перелюбском, Красноармейском и Краснопартизанском, 22 августа – в Аркадакском, 27августа – в Балтайском и 30 августа - в Ивантеевском.В составе поезда работает флюорографический передвижной медицинский комплекс, прием проводят узкие специалисты и врачи-терапевты, жители могут сделать УЗИ, женщины пройти маммографическое исследование, сдать анализ крови на холестерин, проверить уровень глюкозы и другие показатели.«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр, ведь, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Жители районов проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно. Не оставляйте и вы «на потом» комплексное обследование своего организма» - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.Реализация проекта в Саратовской области осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».