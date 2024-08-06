6 августа 2024 ВТОРНИК
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20:23 | 06 августа
Конкурс грантов для СМИ будет проводиться по-новому
17:30 | 06 августа
Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей
17:00 | 06 августа
Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств
16:00 | 06 августа
Более 2 тыс. исследований провели в Советской районной больнице на новом оборудовании
15:13 | 06 августа
Саратовский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате России по пулевой стрельбе
14:00 | 06 августа
Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно
13:36 | 06 августа
Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять
12:22 | 06 августа
Саратовские предприниматели могут компенсировать затраты на лизинг
08:59 | 06 августа
В ЛНР прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»
18:00 | 05 августа
Контрактник из Ртищевского района одним из первых получит новые президентскую и губернаторскую выплаты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно

Новости
Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно


Приходите проверить основные показатели своего здоровья и получить консультацию терапевта и узких специалистов

В августе «Поезд здоровья» побывает в восьми районах области. 8 августа - в Аткарском, 12 августа – в Вольском, 15 августа – в Перелюбском, Красноармейском и Краснопартизанском, 22 августа – в Аркадакском, 27августа – в Балтайском и 30 августа - в Ивантеевском.

В составе поезда работает флюорографический передвижной медицинский комплекс, прием проводят узкие специалисты и врачи-терапевты, жители могут сделать УЗИ, женщины пройти маммографическое исследование, сдать анализ крови на холестерин, проверить уровень глюкозы и другие показатели.

«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр, ведь, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Жители районов проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно. Не оставляйте и вы «на потом» комплексное обследование своего организма» - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.

Реализация проекта в Саратовской области осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».