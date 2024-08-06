Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять

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Автобусы по брутто-контрактам вышли на городские маршруты 1 августа. Прошло 5 дней. Что выяснилось за это время.Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев: «Стало понятно, что саратовцев не устроило вечернее расписание. Напомню, после 21.00 на автобусах маршрутов №№ 6 А и 90 А установлен интервал движения 16-32 минуты.Исходя из практики работы маршрутов первых пяти дней, специалисты увидели, что нужно увеличить количество машин, чтобы снизить интервалы между ними. В связи с этим работа автобусов №№ 6 А и 90 А будет скорректирована уже сегодня к вечеру.По всем вопросам, касающимся данных маршрутов, можно обратиться по телефонам в МКУ «Транспортное управление» г. Саратова (горячая линия круглосуточно) 28-69-48, а также в диспетчерскую службу АО «Межгородтранс» по тел: 68-06-05, 68-06-09.Также в ближайшее время будет организован специальный дополнительный телефон для приёма звонков по маршрутам брутто-контрактов:52-44-59.Много обращений поступило от саратовцев по поводу того, что движение общественного транспорта маршрутов №№ 6А и 90 А не отображаются на интерактивной карте. Это временное неудобство. Все новые автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. После технической интеграции с оператором системы их движение станет отображаться в общем доступе.Я сам лично вместе с представителями Минтранса и администрации города Саратова будем контролировать работу данных маршрутов».