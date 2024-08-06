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Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять

Новости
Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять


Автобусы по брутто-контрактам вышли на городские маршруты 1 августа. Прошло 5 дней. Что выяснилось за это время.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей  Петаев: «Стало понятно, что саратовцев не устроило вечернее расписание.  Напомню, после 21.00 на  автобусах маршрутов №№ 6 А и  90 А установлен интервал движения 16-32 минуты. 
Исходя из практики работы маршрутов первых пяти дней, специалисты увидели, что нужно увеличить количество машин, чтобы снизить интервалы между ними. В связи с этим  работа автобусов №№ 6 А и 90 А будет скорректирована уже сегодня к вечеру. 
По всем вопросам, касающимся данных маршрутов, можно  обратиться по телефонам в МКУ «Транспортное управление» г. Саратова (горячая линия круглосуточно) 28-69-48, а также в диспетчерскую  службу АО  «Межгородтранс» по тел: 68-06-05, 68-06-09.
Также в ближайшее время   будет организован специальный дополнительный телефон для приёма звонков по маршрутам брутто-контрактов:52-44-59.
Много обращений поступило от саратовцев по поводу того, что движение общественного транспорта маршрутов №№ 6А и 90 А не отображаются на интерактивной карте. Это временное неудобство. Все новые автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. После технической интеграции с оператором системы их движение станет отображаться в общем доступе.
Я сам лично вместе с представителями Минтранса и администрации города Саратова будем контролировать  работу данных маршрутов».