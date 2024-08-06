Саратовские предприниматели могут компенсировать затраты на лизинг

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Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей. Содействие предпринимателям в развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.Это региональная мера поддержки. В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен до 30 млн рублей.В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.Прием заявок ведет министерство экономического развития области до 14 августа по адресу: г. Саратов, ул. Московская 72, каб. 903; mineconomy@saratov.gov.ru.По вопросам обращаться по тел.: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.