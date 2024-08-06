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Саратовские предприниматели могут компенсировать затраты на лизинг

Новости
Продолжается прием заявок от предпринимателей области на получение субсидии на развитие лизинга основных средств.



Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей. Содействие предпринимателям в развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.

Это региональная мера поддержки. В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен до 30 млн рублей.

В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.

Прием заявок ведет министерство экономического развития области до 14 августа по адресу: г. Саратов, ул. Московская 72, каб. 903; mineconomy@saratov.gov.ru.

По вопросам обращаться по тел.: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.