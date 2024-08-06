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В ЛНР прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»

Новости
В ЛНР прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»


Мероприятия «Фестиваля героев. Новые подвиги, новые имена», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялись в Сватово и Старобельске ЛНР.

Эти точки выбраны не случайно: Саратовская область с 2022 года оказывает шефскую поддержку Сватовскому муниципальному округу, в Старобельске находится военный госпиталь, в котором оказывают помощь раненым воинам, в том числе и со Сватовского участка фронта.

В Сватово мероприятия начались со встречи с участниками СВО, волонтёрами, общественниками, местными жителями. Главе Сватовского муниципального округа Людмиле Русановой передали редкие фотоальбомы, наборы открыток фотографов и издателей Виталия Кошкина, Юрия Репина, священника Дионисия, литературные сборники авторов с берегов Волги.

Гостем встречи стал участник СВО, военный комиссар Сватовского района Сергей Рябчук. Сергей Михайлович пехотинец, военный медик, последние 2,5 года работает в Сватово.

Рассказала о себе и своей важной работе Елизавета Третьяк. Девушка – фельдшер и была участницей СВО, она продолжила учёбу в медицинском университете, это не позволило Елизавете служить в отряде. Но она стала волонтером, ведёт телеграмм-канал своего погибшего в начале СВО друга «Купянск наш». Собирает средства и гуманитарную помощь. Совсем недавно по просьбе бойцов на собранные средства в Сватово были изготовлены антитепловизионные одеяла, которые спасли несколько жизней во время атаки дронов при эвакуации раненых защитников Родины. Дядя девушки тоже в рядах участников специальной военной операции.

Участниками встречи стали ребята из волонтёрского отряда Сватовской школы имени Героя Советского Союза П. В. Коваленко. Бойцы участвуют в классных часах, дети организуют для защитников Отечества праздники, собирают сладкие подарки, делают сувениры, пекут пиццу, переписываются в социальных сетях, школа также помогает запчастями для автомобилей, оказывает другую посильную поддержку. Ребята и педагоги собирают свою галерею героев специальной военной операции, с кем им удалось пообщаться и подружиться.

Жители Сватово отметили изменения последнего времени, происходящие в городе. Это ремонт дорог, открытие банковских отделений, установка банкоматов, наладившаяся работа общественного транспорта и коммунальных служб, возможность смотреть цифровое телевидение.

Перед праздником гостям представили обновленную мультимедийную выставку «Портреты Саратовских героев СВО». На большом экране в зале были продемонстрированы более 500 снимков саратовцев и жителей области, удостоенных за свои ратные подвиги государственных наград, и земляков-участников специальной военной операции.

Традиционно был организован телемост «Саратовская область-Донбасс». По видеосвязи со Сватово пообщались родные участников СВО и волонтёры из Саратова и Саратовской области.

Перед гостями выступили солисты Саратовского областного театра оперетты Даниил Вильперт и Тимур Абдурахманов.

Завершился праздник традиционной акцией «Благодарность героям», во время которой сватовцы записали свои видеопослания участникам СВО.

На следующий день «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» состоялся в военном госпитале в Старобельске. Концерт в честь отважных защитников Родины прошёл в приёмном покое. В мероприятии приняли участие раненые воины, прибывшие совсем недавно с фронтов СВО и свободные в это время врачи и медицинский персонал.