Контрактник из Ртищевского района одним из первых получит новые президентскую и губернаторскую выплаты

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Одним из первых, кто получит повышенные выплаты для военнослужащих по контракту, стал житель Ртищевского района. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Время саратовское Z». Молодой человек специально приехал в областной центр утром 1 августа, чтобы заключить контракт с Минобороны.Вадим с самого рождения жил и работал в посёлке Правда Ртищевского района. По профессии молодой человек «электрогазосварщик» 3 разряда, он женат, воспитывает троих детей.«Решил не остаться в стороне, помочь фронту, нашим ребятам в борьбе c нацизмом и фашизмом. Родные отреагировали положительно, поддержали меня во всем», - рассказал Вадим.Напомним, губернатор Роман Бусаргин повысил региональную выплату участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 30 сентября – до 500 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин ввел единовременную выплату в 400 тысяч рублей всем подписавшим контракт на военную службу до конца года.Так, от 1 млн 300 тыс. рублей получат жители региона за первый месяц службы.От 3 млн 500 тыс. рублей составит доход контрактника за первый год службы.Узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.