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В Балаковском районе увеличена единовременная выплата контрактникам

Новости
В Балаковском районе увеличена единовременная выплата контрактникам


В Балаковском районе на заседании муниципального Собрания рассмотрен вопрос об увеличении единовременной выплаты военнослужащим с 50 до 200 тысяч рублей, заключившим контракт в период с 1 августа по 30 сентября 2024 года включительно.

«Единогласно поддержали с депутатами дополнительную меру социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту. Единовременная выплата при поступлении на контрактную службу с 1 августа по 30 сентября теперь будет составлять для жителей Балаковского района 200 тысяч рублей. Все мы понимаем, что профессия военного сложна и опасна. Не каждый человек может пойти на такой отважный и значимый шаг. Дополнительная мера социальной поддержки станет отличным стимулом для военнослужащих, которые любят свою Родину, и готовы на всё ради спокойствия на родной земле. Считаю, что данная выплата – правильное решение», – отмечает депутат Собрания Балаковского муниципального района Эльшан Мамедов.

Принятым решением депутаты муниципального Собрания поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина об увеличении региональной единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации с 50 до 500 тысяч рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ об увеличении единовременной денежной выплаты, начисляемой участникам специальной военной операции, до 400 тысяч рублей.

" Считаю, что данное решение – важное и своевременное. Единовременная выплата позволит повысить боевой стимул военнослужащих. Профессия военного требует немало мужества, отваги, а также высокой самоотдачи. Тот, кто выбирает для себя путь служения Отечеству, заслуживает особого уважения и признания. Дополнительная мера поддержки поспособствуют повышению мотивации наших граждан к военной службе, - сказал заместитель председателя Общественной палаты БМР Евгений Запяткин.