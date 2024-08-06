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В Саратове создали новые отечественные аккумуляторы для систем резервного питания

Новости
В Саратове создали новые отечественные аккумуляторы для систем резервного питания

Завод автономных источников тока (Саратов) разработал и освоил производство щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов типа KGL, которые предназначены для использования в составе систем резервного питания взамен аналогичных импортных или свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

По данным предприятия, аккумуляторы типа KGL отличаются длительным сроком службы и простотой обслуживания: не требуют добавления воды и смены электролита при условии соблюдения оптимальных режимов заряда-разряда. Конструктивные особенности исключают возможность коррозии внутренних элементов, приводящей к досрочному выходу из строя и эффекту «мгновенной смерти» кислотных аккумуляторов.

Такая продукция предназначена для эксплуатации в составе источников бесперебойного питания на промышленных и телекоммуникационных объектах, для резервного питания медицинского оборудования, аварийного освещения, пожарной сигнализации и охранных систем.