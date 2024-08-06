Социальный предприниматель развивает частный детсад для детей с особенностями питания благодаря господдержке

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Социальный предприниматель Айслу Туякова - владелица частного детского сада «Happy Kids» для детей, которым необходим индивидуальный подход к питанию. Среди воспитанников дети с пищевой аллергией и другими проблемами ЖКТ.В развитии дела ей помогает господдержка, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Сама Айслу является экспертом по здоровому питанию и физическому развитию детей.«Первая причина, по которой я решила открыть бизнес – это то, что я многодетная мама. Мне нужно было выходить на работу после декретного отпуска, но я не могла найти подходящий детский сад. Мои дети – аллергики, нам нужно было найти организацию со специальным питанием. Поэтому я открыла такой детский сад сама. Затем я решила развиваться в этой сфере. Получила образование детского нутрициолога и эксперта по питанию и физическому развитию детей», - поделилась предприниматель.Воспитанниками детского сада могут стать малыши от полутора лет. В настоящее время детский сад посещают более 20 детеНа первых этапах развития бизнеса Айслу столкнулась с трудностями: «Первая сложность – это поиск подходящего помещения, финансирования для закупки оборудования. Вторая - создание меню. Для этого нужно было либо образование, либо эксперт в области питания - такого специалиста я не нашла. Для того чтобы меню соответствовало требованиям СанПиН, я получила специальное образование. У меня получилось разработать меню, которое соответствует всем требованиям, является полезным и вкусным».В настоящее время предприниматель является активной получательницей поддержки от Центра «Мой бизнес» и министерства экономического развития области.«Я получила грант в 500 тысяч рублей от минэкономразвития. Их я направила на оснащение новой современной кухни, которая соответствовала требованиям СанПиН, разделила ее по нишам и отделам», – рассказала Айслу ТуяковаТакже владелица детского сада участвовала в федеральной грантовой программе «Мама-предприниматель». По итогам программы она вошла в тройку лучших.«В рамках программы я получила много полезных навыков - подготовка бизнес-плана, навыки публичных выступлений, также приобрела много полезных знакомств. В центре «Мой бизнес» неоднократно получала консультации по финансовым вопросам. Три года подряд получаю поддержку в размере 25 тысяч рублей на продвижение бизнеса – полиграфию и рекламу в лифтах. Сделали новую вывеску, разработали листовки. Реклама помогла нам увеличить узнаваемость среди целевой аудитории», - отметила социальный предприниматель.Айслу поделилась своими планами на будущее: «В дальнейшем планируем построить теплицу, чтобы у нас были свои экологически чистые овощи и микрозелень. Хотим продолжить улучшать условия пребывания детей: оснастить двор уличным напольным покрытием, посадить больше зеленых насаждений. Я считаю, что благоустройство уличной территории — это очень важно, так как дети проводят много времени на свежем воздухе».