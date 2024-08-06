«Лакомство родом из СССР» готовят в Питерском районе

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Социальная технология «Учебная кухня» работает в Питерском комплексном центре социального обслуживания населения благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».Интересным увлечением получателей услуг стала традиция готовить «Лакомство родом из СССР». Участники занятий уже делали леденцы на палочке, хворост, пирожное картошку, другие вкусности. В очередной раз мастерицы решили пожарить всем известные чебуреки.«Перед чебуреком не мог устоять никто – это был самый популярный фастфуд в советское время. Да и сейчас его едят с удовольствием, особенно, если он приготовлен с любовью в домашних условиях. Именно такие чебуреки мы сегодня и готовили, чтобы угостить потом всех, кто соберется на знакомый запах», - рассказывают получательницы услуг Питерского центра соцобслуживания.Кроме того, хозяйки приготовили вкусный летний лимонад с травами и ягодами.