С 1 сентября начнет работу ФГИС «Семеноводство»

просмотров: 198

С 1 сентября 2024 года начнет свою работу Федеральная государственная информационная система в области семеноводства – ФГИС «Семеноводство»ФГИС «Семеноводство» — это система прослеживаемости семенного материала от поля оригинатора до конечного потребителя — сельхозтоваропроизводителя.Все участники оборота семян, которые занимаются испытанием, производством, контролем качества, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений обязаны предоставлять сведения в данную систему.В настоящее время работа ФГИС «Семеноводство» осуществляется в тестовом режиме. С 1 сентября 2024 года осуществление каких-либо действий с семенным материалом без регистрации и предоставления требуемой информации в ФГИС «Семеноводство» будет невозможно.