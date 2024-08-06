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16:00 | 05 августа
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15:00 | 05 августа
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14:00 | 05 августа
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11:56 | 05 августа
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С 1 сентября начнет работу ФГИС «Семеноводство»

Новости
С 1 сентября начнет работу ФГИС «Семеноводство»

С 1 сентября 2024 года начнет свою работу Федеральная государственная информационная система в области семеноводства – ФГИС «Семеноводство»

ФГИС «Семеноводство» — это система прослеживаемости семенного материала от поля оригинатора до конечного потребителя — сельхозтоваропроизводителя.

Все участники оборота семян, которые занимаются испытанием, производством, контролем качества, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений обязаны предоставлять сведения в данную систему.

В настоящее время работа ФГИС «Семеноводство» осуществляется в тестовом режиме. С 1 сентября 2024 года осуществление каких-либо действий с семенным материалом без регистрации и предоставления требуемой информации в ФГИС «Семеноводство» будет невозможно.