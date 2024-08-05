В женской консультации Балаковской районной поликлиники начались ремонтные работы

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Средства на эти цели выделены в рамках региональной целевой программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.В балаковской женской консультации по адресу ул. Комсомольская, 29 подрядчику предстоит привести в порядок стеновые панели холла и лестничных маршей, холодное водоснабжение, ливневые стоки, расширить санузел, произвести текущий ремонт крыши.Это уже вторая женская консультация в Балакове, где этим летом проводятся ремонтные работы. Ранее в женской консультации на ул. 30 лет Победы, 10А была капитально отремонтирована крыша, частично заменены оконные рамы.«Мы предпринимали все возможные усилия, чтобы обеспечить пациентам и сотрудникам комфортные условия, но для кардинального решения коммунальных проблем, требующих больших денежных вложений, возможностей не было. Все мы искренне рады, что появилась возможность реализовать наше долгожданное желание – значительно улучшить условия для пребывания в лечебном учреждении как пациентов, так и медперсонала. Ремонтные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года», - поделился главный врач поликлиники Александр Овсянников.