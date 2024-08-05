5 августа 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:56 | 05 августа
В женской консультации Балаковской районной поликлиники начались ремонтные работы
11:30 | 05 августа
Саратовцев приглашают увидеть Новый Херсонес
10:30 | 05 августа
Подобие древнеславянских оберегов из ниток делали в центре соцобслуживания Питерского района
09:40 | 05 августа
Саратовскую молодежь приглашают к участию в водном конкурсе
22:51 | 03 августа
АНО «Мастерская талантов» запустила новый интерактивный проект об истории Москвы
22:49 | 03 августа
Места силы Москвы: новый взгляд на привычные достопримечательности
22:17 | 02 августа
Ребята из России выступят на Международной выставке юных изобретателей на Тайване
13:29 | 02 августа
В терапевтическом корпусе Балаковской городской клинической больницы ведутся работы по замене грузового лифта
13:00 | 02 августа
В «Боевом братстве» поддержали повышение выплат контрактникам
12:30 | 02 августа
Рекордное количество участников соберет в Саратове фестиваль «Палитра ремесел-2024»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В женской консультации Балаковской районной поликлиники начались ремонтные работы

Новости
В женской консультации Балаковской районной поликлиники начались ремонтные работы

Средства на эти цели выделены в рамках региональной целевой программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

В балаковской женской консультации по адресу ул. Комсомольская, 29 подрядчику предстоит привести в порядок стеновые панели холла и лестничных маршей, холодное водоснабжение, ливневые стоки, расширить санузел, произвести текущий ремонт крыши.

Это уже вторая женская консультация в Балакове, где этим летом проводятся ремонтные работы. Ранее в женской консультации на ул. 30 лет Победы, 10А была капитально отремонтирована крыша, частично заменены оконные рамы.

«Мы предпринимали все возможные усилия, чтобы обеспечить пациентам и сотрудникам комфортные условия, но для кардинального решения коммунальных проблем, требующих больших денежных вложений, возможностей не было. Все мы искренне рады, что появилась возможность реализовать наше долгожданное желание – значительно улучшить условия для пребывания в лечебном учреждении как пациентов, так и медперсонала. Ремонтные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года», - поделился главный врач поликлиники Александр Овсянников.