Саратовцев приглашают увидеть Новый Херсонес

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В Севастополе состоялось открытие крупнейшего в России музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Грандиозное событие приурочено ко Дню Крещения Руси и Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. За первый день работы, 30 июля 2024 г., новый туристический объект посетили более 20 000 человек.Историко-археологический парк построен по поручению Президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Херсонес Таврический — один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до нашей эры. В 988 году здесь принял крещение великий князь Владимир Святославич, при котором произошло Крещение Руси.«Херсонес — один из истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. В этом смысле это место для российского государства является действительно сакральным и очень важным. Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции», — Владимир Владимирович Путин, Президент России.Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея: единственный в своем роде «Музей Христианства», самый большой на территории комплекса «Музей Античности и Византии», «Музей Крыма и Новороссии». Также здесь расположены уникальный Храм-парк под открытым небом, Свято-Владимирский собор, современный амфитеатр «Грифон Арена» на 1200 мест, реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира, ремесленные мастерские, Усадьба винодела, Монетный двор, Античная усадьба, Большая таверна, Екатерининский парк и река Героон, Археологический парк. Символичным местом нового комплекса в Год семьи станет ЗАГС, т.к. именно в Херсонесе прошел обряд венчания русского князя и византийской принцессы.Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в первое время после открытия будет работать в тестовом режиме, вход на территорию – бесплатный, но по предварительной записи, возрастных ограничений нет. Перед посещением комплекса необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте херсонес.рф, а также в тг-канале @new_chersones