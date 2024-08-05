Подобие древнеславянских оберегов из ниток делали в центре соцобслуживания Питерского района

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В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района прошел мастер-класс по теме «Древнеславянские обереги».Активные бабушки, посещающие занятия творчеством в Питерском учреждении соцобслуживания, в этот раз создавали нитяных куколок. Куклы-обереги были важной частью жизни древних славян. Им поклонялись и использовали как средства защиты от негатива.В результате все участники научились нехитрым способом своими руками изготавливать подобие древнеславянского оберега – красивую вещичку, которую можно будет использовать в качестве оригинального подарка.Социальная технология «Доброцентр» доступна получателям социальных услуг области благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».