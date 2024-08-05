Саратовскую молодежь приглашают к участию в водном конкурсе

просмотров: 85

АНО "Институт консалтинга экологических проектов" сообщает о проведении Российского открытого молодежного водного конкурса. Институт проводит его с целью поддержки инициатив и научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов РФ и других стран в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов и устойчивого развития.В конкурсе могут принять участие школьники от 14 лет и студенты из всех регионов России, а также и из других стран Ближнего Зарубежья.Отбор включает три этапа: муниципальный, региональный, международный. Для участия необходимо подготовить авторский проект на заданную тему.В конкурсе заявлено множество номинаций, в том числе: «Вода без пластика», «Вода и климат», «Вода и атом», «Арктическая лента», «Вода и мир», «Моря и океаны», «Химия воды» и др.Начало проведения Водного конкурса-2025 - 1 октября. Подробнее - на сайте: www.eco-project.org.