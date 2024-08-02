В терапевтическом корпусе Балаковской городской клинической больницы ведутся работы по замене грузового лифта
С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ выступил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Недавно завершили демонтаж старого оборудования. Вчера в лечебное учреждение доставлен новый подъемник, подрядчики приступают к монтажу. Согласно производственному графику, новый лифт в терапевтическом корпусе заработает в сентябре, то есть, на месяц раньше срока, заявленного в контракте.
«Потребность в замене лифтового оборудования назрела давно. Модернизация лифтового хозяйства позволит обеспечить и пациентам, и персоналу (особенно во время транспортировки маломобильных пациентов или доставки горячего питания по отделениям) комфортный доступ сразу к шести отделениям: кардиологическому, эндокринологическому, пульмонологическому, дневному стационару и другим», - рассказал главный врач больницы Евгений Коробков.