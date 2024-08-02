В «Боевом братстве» поддержали повышение выплат контрактникам

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«Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял своевременное и правильное решение, увеличив региональную выплату в 10 раз», - рассказал о повышении выплат контрактникам руководитель Саратовского отделения "БОЕВОГО БРАТСТВА" Сергей Авезниязов.Напомним, значительно повышены выплаты тем, кто заключает контракты с Минобороны на прохождение военной службы. В разы увеличены как региональная, так федеральная выплаты. Вместо 195 тыс. рублей новобранцы получат 400 тыс. от Министерства обороны, вместо 50 тыс. – 500 тыс. от Правительства региона. Также пересмотрели размер муниципальной выплаты в областном центре с 50 до 200 тыс. рублей. Не стоит забывать о ежемесячном денежном содержании бойцов, поощрениях за боевые заслуги, сбитую и захваченную технику, напомнили в «Боевом братстве».Как отметил Сергей Авезниязов, «на моей памяти таких финансовых условий не было ранее ни у кого из ветеранов боевых действий». «На сегодня денежное довольствие наших воинов-защитников обеспечено в полной мере. Видно, что в стране уделяется большое внимание нашим военным и тем, кто только собирается заключить контракт с Минобороны. Повышение выплат позитивно скажется на мотивации бойцов, даст возможность более качественно пополнять ряды Вооруженных Сил за счет людей, имеющих боевой опыт, нужные военно-учетные специальности и соответствующие навыки», - считает руководитель организации ветеранов.