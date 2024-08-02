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Рекордное количество участников соберет в Саратове фестиваль «Палитра ремесел-2024»

Новости
Рекордное количество участников соберет в Саратове фестиваль «Палитра ремесел-2024»



16-18 августа в Саратове пройдет VII Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором трехдневного праздника выступает Палата ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона.

«Заявки на фестиваль подали 592 мастера из 28 регионов России, в том числе республик Татарстан, Дагестан, Мордовия, а также из Казахстана, 20 районов Саратовской области. В результате отбора к участию в арт-ярмарке с изделиями собственного производства приглашены более 500 ремесленников и художников. Это абсолютный рекорд за все время проведения фестиваля с 2018 года», - отметили в Палате ремесел.

Из-за рекордного количества участников, в этом году площадки фестиваля будут расположены одновременно в трех местах исторического центра Саратова: на ул. Волжской, проспекте им. Столыпина и Театральной площади.

Свои таланты в сфере народно-художественных промыслов и ремесел продемонстрируют индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, частные лица.

Гостей фестиваля традиционно ждет масштабная арт-ярмарка изделий ручной работы, работа художественной галереи под открытым небом и обширная культурно-развлекательная программа. Будут работать тематические площадки, концерты, модные показы, более 100 наименований творческих мастер-классов для взрослых и детей, а также флешмоб в день окончания праздника.

Основной акцент в этом году организаторы планируют сделать на двух площадках «Традиция» и «Инновация». На первой мастера-ремесленники будут демонстрировать традиционные промыслы, на второй можно будет оценить современный подход к производству изделий ручного труда при помощи новых технологий. Значительно расширились площадки арт-ярмарки, галереи под открытым небом и игровой, появилась новая площадка «Ресайкл».

Онлайн-трансляции с места событий, интервью с мастерами и экспертами, находящимися за пределами Саратова, будут вестись на сайте palitraremesel.ru, в аккаунтах фестиваля и Палаты ремесел Вконтакте.