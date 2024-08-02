В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума «iВолга»

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31 июля состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События.В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами «iВолги».Так, итогом смены «Родные – Любимые» стали разработанные игровые карточки «Код семьи» для родителей и детей. Игра позволит говорить о важных вопросах и укрепить отношения внутри семьи. Смена «Мастера воспитания» создала Телеграмм-бот «Воспитание. Маршрут построен», который поможет в работе советника директора по воспитанию. Итоговым продуктом смены «Первые. Культура и искусство» стал концерт-перформанс, а также написанная участниками песня о форуме, которую они исполнили на церемонии закрытия «iВолги».В завершении дня участников ждала церемония закрытия. С приветственным словом на торжественной церемонии закрытия выступил заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.«Много лет я выхожу сюда и на открытиях, и на закрытиях форума. Но сегодня волнение особенное, ведь «iВолга» – это уже не просто окружной форум, а всероссийский. В этом году мы собрали представителей 82 регионов России и 8 дружественных стран. Это расширение нашей большой семьи, которая объединяется каждый год на «iВолге». Мы рады встречать в Приволжье гостей. И будем рады видеть вас и в следующем году. Я уверен, что та атмосфера, которой вы зарядились здесь, останется с вами надолго. Развивайтесь, дерзайте, мечтайте, любите и приезжайте сюда снова!» – поделился с участниками Олег Машковцев.Традиционно в ходе форума прошёл конкурс проектов от Росмолодёжь.Гранты Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Всего было подано 188 заявок, грантовый фонд составил 10 миллионов рублей. На церемонии закрытия форума почётные гости вручили 24 победителям гранты.В этом году у участников Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» появилась уникальная возможность получить специальный грант от Правительства Самарской области. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выделил 10 миллионов рублей на реализацию самых смелых и инновационных идей участников форума. Обладателями гранта от Правительства Самарской области стали 4 участника.Ранее, в день ПФО, на встрече с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым было принято решение о дополнительной награде победителям рейтингового конкурса «iВолги». Специального приза удостоены три участника, ставшие победителями общефорумного рейтинга. Ими стали участница смены «Мастера воспитания» Евгения Аржанова из Рязанской области, участник детской дирекции Георгий Лапшин, участница смены «Первые. Медиа и дипломатия» Олеся Симанович.«Я недаром говорил, что мы действительно рады видеть гостей. Мы вас приглашаем посетить любой регион в Приволжском федеральном округе на ваш выбор!» – прокомментировал заместитель Олег Машковцев.Напомним, что в 2024 году «iВолга» приобрела федеральный статус и стала опорной площадкой Движения Первых – общественного объединения детей и молодёжи. Центральной задачей форума стало создание среды для развития и самореализации молодёжи, а также их родителей и наставников. На форуме была организована работа 11 смен, каждая из которых была связана с направлениями деятельности Движения. Например, волонтёрство, патриотизм, медиа, культура и искусство. Всероссийский молодёжный форум «iВолга» также входит в линейку платформы Росмолодёжь.События.Участниками специальных форматов «iВолги» стали педагоги и родители старше 35 лет, серебряные волонтёры, сотрудники сферы государственной молодёжной политики и Движения Первых.