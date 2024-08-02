В Саратовской области стартовала программа «Сельский учитель»

просмотров: 181

В этом году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина создан региональный проект «Сельский педагог». В отдаленные районы области отправятся 15 учителей, прошедших конкурс. Единовременная выплата составит 1 млн рублей при обязательстве проработать в должности не менее 3-х лет.В конкурсный отбор на 2024 год включены 42 вакантные должности из 15 муниципальных районов: учителей английского и немецкого языков, истории, обществознания и географии, математики, физики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов.С 1 по 19 августа 2024 года в Саратовской области осуществляется прием документов от претендентов на вакантные должности учителей в образовательных организациях отдаленных муниципальных районов по программе «Сельский учитель».Документы принимаются в Саратовском областном институте образования по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 1, каб. 136. Время приема - с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (8452) 28-25-23 (доб. 106, 107).С 20 по 25 августа будет проведена оценка предоставленных документов в соответствии с утвержденными критериями. По итогам полученных баллов определятся 15 победителей конкурсного отбора.