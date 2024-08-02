2 августа 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:29 | 02 августа
В терапевтическом корпусе Балаковской городской клинической больницы ведутся работы по замене грузового лифта
13:00 | 02 августа
В «Боевом братстве» поддержали повышение выплат контрактникам
12:30 | 02 августа
Рекордное количество участников соберет в Саратове фестиваль «Палитра ремесел-2024»
11:30 | 02 августа
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума «iВолга»
10:30 | 02 августа
В Саратовской области стартовала программа «Сельский учитель»
09:48 | 02 августа
Специалисты областного минтранса и городского дорожного комитета проверили работу новых маршрутов в вечернее время
15:47 | 01 августа
Повышение выплат саратовским контрактникам укрепит их желание стать военными
13:00 | 01 августа
В Калининском районе пройдет полевой семинар по выращиванию сои
12:12 | 01 августа
Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза
12:00 | 01 августа
В Саратове вручили награды работникам торговли
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области стартовала программа «Сельский учитель»

Новости
В Саратовской области стартовала программа «Сельский учитель»

В этом году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина создан региональный проект «Сельский педагог». В отдаленные районы области отправятся 15 учителей, прошедших конкурс. Единовременная выплата составит 1 млн рублей при обязательстве проработать в должности не менее 3-х лет.

В конкурсный отбор на 2024 год включены 42 вакантные должности из 15 муниципальных районов: учителей английского и немецкого языков, истории, обществознания и географии, математики, физики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов.

С 1 по 19 августа 2024 года в Саратовской области осуществляется прием документов от претендентов на вакантные должности учителей в образовательных организациях отдаленных муниципальных районов по программе «Сельский учитель».

Документы принимаются в Саратовском областном институте образования по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 1, каб. 136. Время приема - с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (8452) 28-25-23 (доб. 106, 107).

С 20 по 25 августа будет проведена оценка предоставленных документов в соответствии с утвержденными критериями. По итогам полученных баллов определятся 15 победителей конкурсного отбора.