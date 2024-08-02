Специалисты областного минтранса и городского дорожного комитета проверили работу новых маршрутов в вечернее время

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Ранее от жителей Саратова поступали обращения, что в позднее время по этим направлениям практически невозможно добраться домой. Большее количество жалоб поступало на автобус №90, который следовал по маршруту «Крекинг – ТЦ Леруа Мерлен».С внедрением модели «брутто-контракты» общественный транспорт по двум крупным городским маршрутам N6А (поселок Комсомольский - ТЦ Касторама) и N90А (ТЦ Леруа Мерлен - Крекинг) будет ходить до 00.25 – это время, когда автобусы приезжают на конечную остановку.1 августа специалисты городского дорожного комитета фиксировали интервалы движения с 18.00 до 20.00 часов вечера, специалисты областного минтранса вышли с проверкой работы автобусов после 21.00.Напомним, что интервал движения в часы пик (с 17.00 до 19.00) должен составлять 8 минут, с 21.00 до 00.25 – от 16 до 32 минут. Интервалы и график движения – одно из требований контракта, которые перевозчик обязуется выполнять. Суть брутто-контрактов в том, что перевозчик получает фиксированную сумму за фактически выполненную работу. Решение о переводе двух маршрутов на новую модель было принято губернатором Романом Бусаргиным.Накануне на маршруты вышли новые автобусы, приобретенные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Транспорт низкопольный, он оборудован пандусами, кондиционерами, тревожной кнопкой, камерами видеонаблюдения.В ходе проверки работы новых маршрутов специалисты также поинтересовались мнением пассажиров: заметили ли они изменения в работе транспорта. Анна Калинкина рассказала, что живёт в районе СГУ, а её мама - в посёлке Юбилейный. Анна ухаживает за пожилой мамой и периодически задерживается у неё допоздна. «Раньше добираться домой часто приходилось на такси, после 21.00 автобуса не дождешься. Сегодня удалось уехать из Юбилейного быстро», - рассказала Анна.Пассажиры также отметили, что в новых автобусах ехать комфортно: сам транспорт внутри и снаружи чистый, работают кондиционеры, салоны полупустые благодаря тому, что транспорт ходит регулярно.